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Giriş Tarihi: 11.11.2021 23:02

Haliliye belediyesinden asfalt atağı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Haliliye belediyesinden asfalt atağı

Haliliye Belediyesi, asfalt çalışmalarını 2 ayrı mahallede devam ettirerek, yeni yolları vatandaşların hizmetine sunuyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ilçe genelinde yeni yol açma, yeni yol yapımı ve bakım onarım çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Alt yapısı tamamlanan mahallelerde asfalt atağını etap etap yürüten ekipler, Ulubatlı Mahallesinde planlanan yollarda sıcak asfalt serimini devam ettiriyor.

Fen işleri ekipleri ayrıca Dikme kırsal Mahallesinde de sathi kaplama yapım çalışmalarını hummalı şekilde yürütüyor. Mahallelerinde yapılan çalışmalardan memnun olduğunu ifade eden Ulubatlı Mahalle Muhtarı Fethi Kaya, şunları kaydetti:"Bir haftadan beridir mahallemizde eksik olan sokakların asfalt serim çalışması devam etmektedir, çok güzel bir asfalt çalışması oldu. Gerçekten taktir edilecek bir çalışma oldu, ben bu konuda başta Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat beye, ekibine ve emeği geçen herkese mahallem adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum'' dedi.Fen İşleri Müdürlüğü, program dahilinde çalışmaların merkez ve kırsal mahallelerde devam edeceğini kaydetti.

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Haliliye belediyesinden asfalt atağı
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