Haliliye Belediyesi’nden her gün 4 bin 198 vatandaşa sıcak yemek

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "Sosyal Belediyecilik" anlayışı ile ihtiyaç sahibi ailelere yönelik projeler devam ediyor. "Dayanışmanın ve Paylaşmanın Kalbi" sloganıyla gönüllere dokunmayı şiar edinen Haliliye Belediyesi, bünyesindeki Sosyal Market, Giyim Market, Glutensiz Ekmek Fırını, Evde Bakım Hizmeti ve Aşevi hizmetiyle vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan hane ziyaretleri ile çalmadık kapı bırakmayan Haliliye Belediyesi, ihtiyaca yönelik yapılan tespitler sonucu ailelerin yanında oluyor. Bu kapsamda; komisyonca belirlenen kriterleri karşılayan vatandaşlara yönelik sürdürülen Aşevi hizmetinden 4 bin 198 vatandaş faydalanıyor. Belediye bünyesindeki aşçılar tarafından gece saatlerinde yapılan hazırlıklar ile günlük 3 çeşit yemek, kazanlarda kaynıyor. Haliliye ilçesinde ikamet eden vatandaşların faydalandığı Aşevi hizmeti ile sefer taslarına konulan sıcak aşlar, günün ilk ışıklarıyla hanelere dağıtılıyor. Sıcak yemeklerin sofralardan eksik olmadığı hizmetten faydalanan vatandaşlar ise hayır dualarıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve ekibine teşekkür ediyor.

Öte yandan, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise yılın 365 günü devam eden Aşevi hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların "444 22 63" numaralı İletişim Merkezi aracılığıyla bilgi alabileceği kaydedildi.