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Giriş Tarihi: 15.12.2021 18:34

Haliliye Zabıtası'ndan stokçuluğa karşı sıkı denetim

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Haliliye Zabıtası’ndan stokçuluğa karşı sıkı denetim

Haliliye Belediye Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelindeki marketlerin depolarını denetledi. Ürünlerin etiket ve son kullanma tarihlerini de karşılaştıran ekipler, market yetkililerini stokçuluğa karşı uyardı.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla ilçe genelinde halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için denetimlerini sürdüren ekiplerin bu kez adresi marketlerin depoları oldu. Özellikle stokçuluğun önüne geçilmesi adına marketlerin depolarını denetleyen ekipler, market yetkililerine uyarılarda bulundu.

Yapılan denetimlerde stoku yapılan ürün olmadığı görülürken, zabıta ekipleri stokçulara verilen ceza üst sınırının 500 bin TL'den 2 milyon TL'ye çıkarıldığını hatırlattı. Depolarda ürün bekletilmemesi ve rafların boş bırakılmaması gerektiğinin altını çizen ekipler, "Raf boş olursa ve depoda ürününüz varsa bu stokçuluğa girer" ifadelerini kullandı.


Stokçuluğun yanı sıra marketlerde hijyen ve fiyat denetimi de yapan ekipler, reyonlarda yer alan etiketteki fiyat ile kasadaki fiyatı karşılaştırdı. Marketlerde fiyat oyunu olmamasına dikkat eden ekipler, ürünlerin son kullanma tarihini de kontrol etti. Sabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise 4442263 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine gelen şikayetler ile stokçuluk ve fahiş fiyata karşı denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı

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Haliliye Zabıtası'ndan stokçuluğa karşı sıkı denetim
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