Haliliye’de bıçaklı kavga: 1 ölü

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma Velid Al Muheydi (25) aldığı bacak darbesi ile ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 25 yaşındaki isimli gence yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Velid Al Muheydi doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Muheydi'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri Velid Al Muheydi'yi bıçaklayan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.