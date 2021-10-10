Haliliye’de ihtiyacı olan her eve sıcak yemek

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, "Dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye" sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çalışmalarını devam ettiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ilçeyi karış karış gezerek, ihtiyaç sahibi aileleri tespit eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ailelerin sosyal durumlarına göre de çalışmalarını kategorilendiriyor. Sosyal yardım faaliyetleri kapsamında yer alan günlük sıcak yemek dağıtımı da, günlük olarak devam ediyor.



BOŞ SEFER TASINI ALIP, DOLUSUNU BIRAKIYORLAR



Haliliye Belediyesi Aşevinde aşçılar tarafından hijyen ve temizlik standartları en üst düzeyde tutularak hazırlanıyor. Hazırlanan yemekler, görevliler tarafından sefer taslarına konularak, araçlara yükleniyor. Aileleri hanelerinde ziyaret eden ekipler, dolu sefer tasını vererek, bir gün önce verdikleri boş sefer taslarını alıyor. 706 hanede 3248 kişiye yönelik devam eden hizmet, ailelerin de büyük beğenisini topluyor.