Haliliye’de üzerine inşaat iskelesi düşen işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde olay meydana geldi. İddiaya göre, bir inşatta çalışan yabancı uyruklu Mahmut Şeyho'nun (29) üzerine iskele düştü. İskelenin altında kalan işçi ağır yaralandı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerinme 112 ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı işçi ambulans ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulmayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.