Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 11 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Konuklu Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, sürekli kazaların meydana geldiği yolda henüz sürücülerin ismi öğrenilmeyen 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Yaralılar olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kentteki hastanelere kaldırıldı. Araçların çekilmesi ile yol normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.