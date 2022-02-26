Halime Nine, 70 yıllık okuma sevdasını gerçekleştirdi

Siverek Kaymakamlığına bağlı Şirinkuyu Aile Destek Merkezi'ne başvuru yaparak okuma yazma ve kuran kursuna kayıt yaptıran Halime Sangın, düzenli olarak katıldığı kurslarda başarılı olmak için hem öğretmenlerden eğitim alıyor hem de evde torunlarıyla birlikte eğitimini sürdürüyor. 8 çocuk 33 torun sahibi Sangın, okumanın yaşı olmadığını söyledi. Eskiden köyde yaşadıkları için okul hayatlarının olmadığını belirten Halime Sangın, "İmkânımız o şartlarda yoktu.

Okul özlemim her zaman içimde bir yara olarak kaldı. Evlendikten sonrada Siverek merkeze yerleştim. Burada da ev, iş ve çocuk çoluğa karışınca maddi okuma imkânımız olmadı. Okuma sevdam iki torunumu kazada kaybettikten sonra başladı. Kendimi teselli edecek sabırlı olmak için çabalarken evimize yakın kadın destek merkezine başvurarak Kuran öğrendim. Ardından da okuma yazma kursunda eğitim almaya başladım. Tek hayalim kursları başarılı bir şekilde bitirip umre ve hac vazifemi de yerine getirmek istiyorum" dedi.

"GENÇLERİN OKUMASINI İSTİYORUM"

Okumak için devletin tüm imkânlarından faydalanan ancak okumak istemeyen gençlere tavsiyelerde bulunan Halime Sangın, "Gençliğimizde bu imkânlar yoktu. Ailemizin de maddi imkânları olmadığı için okuyamadık, evlendikten sonra çocuk ev iş derken okuma hayalim hep yarım kaldı. Keşke şu anki imkânlar o zaman olsaydı da okuyabilseydik. Ama şuan gençlerimize sunulan imkânlara rağmen gençlerimiz ne yazık ki, eğitimden kaçıyor okumuyor.

"AZİMLE ÇALIŞAN NİNEMİZİN HER ZAMAN DESTEKÇİSİYİZ"

Şirinkuyu Aile Destek Merkezi Birim Sorumlusu Ayşe Duman ise, "Ninemiz merkezimize başvuru yaparak kuran kursu ve okuma yazma kursuna katılmak istedi, bizde yaşına rağmen azmine şahit olduk, bir aylık eğitim sürecinde Halime ninemiz okuma yazma ve kuran kursunda sabır ve azimle her iki kursta da başarı sağladı. Şuan eğitimi çok güzel bir seviyede ilerliyor. İlerlemiş yaşına rağmen kurslara katılması ve evde torunlarıyla derslerine devam etmesi takdire şayan bir harekettir. Yaşına rağmen yılmadan usanmadan büyük bir azimle gelip çalışması bizlere gurur veriyor. İnşallah tek hayali olan okuma yazma kurslarını bitirerek kimseden destek almadan okuyarak adres sormadan kendi başına devletin destekleriyle umre ve hac vazifesini yerine getirebilmesi için çalışıyor" dedi.

"NİNEMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Annesiyle aynı evde kalan Ömer Sangın da, "Kendi imkânıyla kurslara katılarak eğitim alması bizim için gurur verici. Annem ailemizin maddi imkânsızlığı nedeniyle bugüne kadar hiç okula gidemedi. Annem destek merkezine kayıt yaptırdığını bize deyince bizde kendisini destekledik. Şuan destek merkezi olsun evde torunlarıyla birlikte ders yaparak kendini geliştiriyor. Hem ev işleri olsun hem de torunlarına bakmak olsun fedakârca elinden geldiğince yapıyor. Allah devletimizden razı olsun eskisi gibi değil şimdi okumak için tüm imkânlar var insan yeter ki okusun bizde annemizin okumasından dolayı sevinç ve gururluyuz" diye konuştu.