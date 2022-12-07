Halis amcayı 450 bin lira dolandıran çift tutuklandı

Esra Erol'un program konuğu olan10 çocuk babası 64 yaşındaki Halis Ağca, sosyal medya üzerinden tanıştığı genç bir kadının kendisini dolandırdığını anlattı. Hiç tanımadığı o kadına, tam 450 bin lira gönderen Halis Ağca, Esra Erol'dan yardım istedi. Programda Halis amcayı dolandıranların Yaren Nur ve Emrah Toy çifti olduğu anlaşıldı. Sivas Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığı programı ihbar kabul ederek çift hakkında yakalama kararı çıkardı. Gözaltına alınan Toy çifti, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esra Erol'da programında 450 bin lirasını sosyal medyada tanıştığı Yaren Nur Toy'a kaptıran Halis Ağca konusu ele alındı. Yaşananları tek tek anlatan Halis Ağca; "Ben evliyim, 10 tane çocuğum var. Yaren bana ilk yazdığında eşime 'ne yapalım?' diye sordum. Eşim de 'bir kuş gelmiş, bir çalıya sığınmış" diye konuştu.

Bana kolunda serum takılı fotoğraflarını gönderdi. O fotoğrafları kim görse iyilik seven herkes yardım ederdi. Bende öyle yaptım" dedi.

AİLEMİ KAZADA KAYBETTİM DİYEREK YARDIM İSTEDİ

Yaren Toy'un anne ve babasını Trabzon-Rize yolunda trafik kazasında öldüğünü söyleyerek kendisinden bin lira istediğini belirten Halis Ağca; "Amcam ninemle gelip dedemi götürecek. Benim kimsem yok. Ben de arkalarından gideceğim" diyerek benden bin lira istedi gönderdim. Bende gönderdim. Daha sonra benden çeşitli bahanelerle hep para istedi.

DOLANDIRICI ÇİFTİ ESRA EROL BULDU

Halis Ağca'nın 450 bin lirasını kaptırdığı Yaren Nur Toy ve eşi Emrah Toy'u Esra Erol buldu. Canlı yayına çıkarılan çift, programda Hasan Ağca'yı tanımadıklarını söylediler. Ancak yayına bağlanan çok sayıda vatandaş toy çiftinin birçok kişiyi dolandırdığı ihbarında bulundu.

SAVCILIK PROGRAMI İHBAR KABUL ETTİ

Esra Erol'da programında tüm yaşananları anlatan Halis Ağca'ya sevindiren haberi Esra Erol verdi. Programı ihbar kabul eden Sivas Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığı Halis Ağca'yı dolandıran Yaren Nur Toy ve Emrah Toy hakkında yakalama kararı çıkardı. Bunun üzerine harekete geçen polis Toy çiftini nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla yakalayarak gözaltına aldı.

DOLANDIRICI ÇİFT TUTUKLANDI

Halis Ağca'ya sevindiren haberi Esra Erol verdi. Sivas Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığının programı ihbar kabul ederek Toy çifti hakkında yakalama kararı çıkardığını belirten Esra Erol;"Haber genel anlamda negatif ama vereceğim haber pozitif. Adalet eninde sonunda tecelli ediyor. Yaren Nur Toy, Emrah Toy ve Hasan Toy'a gözaltı kararı çıktı. Antalya Elmalı'da görülen davada bu üç isim dolandırıcılık şüphesiyle yargılanırken Hasan Toy serbest bırakıldı. Yaren Nur Toy ve Emrah Toy'un tutuklu yargılanmasına hükmedildi. Karı-koca davanın ardından cezaevine gönderildi" dedi.