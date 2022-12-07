Halis amcayı 450 bin TL dolandıran çift tutuklandı

ATV'de yayımlanan Esra Erol'da programında, 450 bin lirasını sosyal medyada tanıştığı Yaren Nur Toy'a kaptıran Halis Ağca (64) konusu ele alındı. Evli ve 10 çocuk babası olduğunu söyleyen Halis Ağca, "Yaren bana ilk yazdığında eşime 'Ne yapalım?' diye sordum. Eşim de 'Bir kuş gelmiş, bir çalıya sığınmış' dedi. Bana kolunda serum takılı fotoğraflarını gönderdi. Anne ve babasının Trabzon-Rize yolunda trafik kazasında öldüğünü söyleyerek bin lira istedi. O fotoğrafları kim görse iyilik seven herkes yardım ederdi.Ben de öyle yaptım ve gönderdim. Daha sonra benden çeşitli bahanelerle hep para istedi" dedi. Ağca'nın 450 bin lirasını kaptırdığı Yaren Nur Toy ve eşi Emrah Toy'u Esra Erol buldu. Canlı yayına çıkarılan çift, programda Ağca'yı tanımadıklarını söyledi. Ancak yayına bağlanan çok sayıda vatandaş, Toy çiftinin birçok kişiyi dolandırdığı ihbarında bulundu. Programı ihbar kabul eden Sivas Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığı, Toy çifti hakkında yakalama kararı çıkardı. Bunun üzerine harekete geçen polis, Toy çiftini nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına aldı. Ağca'ya sevindiren haberi Esra Erol verdi. Esra Erol "Haber genel anlamda negatif ama vereceğim haber pozitif. Adalet eninde sonunda tecelli ediyor. Yaren Nur Toy, Emrah Toy ve Hasan Toy'a gözaltı kararı çıktı. Antalya Elmalı'da görülen davada bu üç isim dolandırıcılık şüphesiyle yargılanırken Hasan Toy serbest bırakıldı. Yaren Nur Toy ve Emrah Toy'un tutuklu yargılanmasına hükmedildi. Karı-koca davanın ardından cezaevine gönderildi" dedi.