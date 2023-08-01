Haberler Yaşam Haberleri Halk arasında ademelması adı verilen ve boynun ön tarafında bulunan çıkıntıyla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?
Giriş Tarihi: 1.8.2023 23:35 Son Güncelleme: 1.8.2023 23:35

Halk arasında ademelması adı verilen ve boynun ön tarafında bulunan çıkıntıyla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 1 Ağustos 2023 Salı günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Halk arasında ademelması adı verilen ve boynun ön tarafında bulunan çıkıntıyla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Halk arasında ademelması adı verilen ve boynun ön tarafında bulunan çıkıntıyla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 1 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Halk arasında ademelması adı verilen ve boynun ön tarafında bulunan çıkıntıyla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (1 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Halk arasında ademelması adı verilen ve boynun ön tarafında bulunan çıkıntıyla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?

C- Bütün insanlarda bulunur (CEVAP)


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