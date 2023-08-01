"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 1 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Halk arasında ademelması adı verilen ve boynun ön tarafında bulunan çıkıntıyla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.
İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;
SORU: Halk arasında ademelması adı verilen ve boynun ön tarafında bulunan çıkıntıyla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?
C- Bütün insanlarda bulunur (CEVAP)