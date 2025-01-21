Halk Eğitim Merkezinden palyatif bakım: Hasta yakınlarına ücretsiz özel eğitim

Hastanede kurs gören hasta yakınları mutluluklarını SABAHA anlattı. Usta Öğrenci Sevda Yılmaz, "Ortahisar Halk Eğitim Merkezimiz ile İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde Fatih Devlet Hastanesi Palyatif bakım merkezinde usta öğretici olarak görev yapmaktayım. Burada bakım ve tedavi gören hastaların yakınlarına verdiğimiz el sanatları kursuyla kadınlarımız moral, motivasyon, uğraşı ve farklı etkinlikler yaparak daha kaliteli zaman geçirmesini sağlarken ayrıca ürettiklerini el ürünlerini satarak ev ekonomisine de katkı olarak sağlıyorlar."

Fatih Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezinde abisinin yaşadığı hastalıktan dolayı bakım ve tedavisi için yanında bulunduğunu belirten Ayşe Kartal (20), "Ağrı ilinde yaşıyoruz. Bakım hastası olan abimin tedavisi için geldik. Burada boş zamanlarımızda usta öğreticisi abla sayesinde el sanatları öğrenmeye başladım. Hayatımda ilk kez el işi sanatı öğrendim. Burada hastalarının yanında kalan kişilerle aldığımız kurs bizi hayata daha çok bağlıyor, moral ve motivemizi arttırıyor. Allah devletimizden razı olsun. Tuğba Oğuz (48) ise, "Burada yaklaşık 2 aydır annemin hastalığından dolayı bakım ve tedavisi için yanında kalıyorum. Hastanede hasta yanında kalmak zor ve yorucu oluyor. Fakat devletimiz sayesinde halk eğitim merkezince ücretsiz verilen el sanatları kursu bizi hayata daha çok bağlayarak moral ve motivasyonumuzu sağlıyor. Usta öğretici sayesinde el işi göz nuru ile öğrenip ürettiğimiz ürünleri satarak ev ekonomimize katkı sağlıyoruz."

Ayşe Özkurt (55) ise, "Usta öğretici kardeşimizin sayesinde burada hem öğreniyoruz hem de kaliteli zaman geçiriyoruz. Öğrenmenin yaşı yoktur. Aldığımız kursla bize hem terapi hem de motivasyon oluyor. Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Usta öğreticisi Sevda Yılmaz ise, "19 yıldır usta öğretici olarak görev yapmaktayım. Ortahisar Halk Eğitim merkezi olarak Fatih Devlet hastanesi Palyatif bakım merkezinde hasta yakınlarına el işi ve becerileri kursu veriyoruz. Bu zamana kadar Halk Eğitim merkezimizce binlerce kişiye ücretsiz kurs olanağı sağlandı. Hasta yakınları hem öğreniyor hem de ev ekonomilerin katkı sağlıyor."

Kursiyerlerimiz, genel yetenek, el sanatı kurslarıyla boş zamanları değerlendirerek kendilerine moral ve motivasyon oluyor .Ayrıca ürettikleri irinleri satışa sunarak ev ekonomilerine de katkıda bulunuyorlar. Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ise, Ortahisar Halk Eğitim Merkezimizle birlikte yürüttüğümüz, usta öğreticilerimizin desteğiyle verilen ücretsiz kurslarımız meyvelerini vermeye devam ediyor. Hastane ve çeşitli alanlarda kursiyerler aldıkları eğitimle moral ve motivasyonlarını yükselterek hem öğreniyor hem de bütçelerine katkı sağlıyor" dedi.