Haberler Yaşam Haberleri Halk Ekmek’te gerçekler ortaya çıkıyor
Giriş Tarihi: 22.12.2021 18:51 Son Güncelleme: 22.12.2021 18:54

Halk Ekmek’te gerçekler ortaya çıkıyor

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Halk Ekmek’te gerçekler ortaya çıkıyor

Halk Ekmek’te skandallar bitmek bilmiyor. Büfe işletmecisi, ekmek isteyen bir vatandaşa, ‘Ekmek göndermiyorlar. Düşünseler ekmek gönderirler’ yanıtı geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek üzerinden yürüttüğü algı operasyonu çökmeye başladı. Sabah gazetesinde yayımlanan haber sonrasında ortaya çıkan görüntülerde bir vatandaş Halk Ekmek büfesinden ekmek almak için gittiğinde 1 haftadır ekmek olmadığını dile getirdi.

Halk Ekmek’te gerçekler ortaya çıkıyor | Video

Büfe sahibinin ise sadece kepek ekmek olduğunu belirtmesinin ardından normal ekmek neden gelmiyor? Sorusu üzerine büfe sahibi "Göndermiyorlar abi sabah 11.00'da göndermiyorlar" dedi. Vatandaşın "Sabah insanlar kahvaltı yapacak" demesi üzerine büfe sahibi "Düşünseler gönderirler" diyerek cevap verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Merkez Bankası, kur korumalı TL vadeli mevduat için ilk döviz kuru rakamlarını açıkladı
Son dakika: ABD’li diplomata suçüstü... Kendi pasaportuyla kaçırmaya çalışırken yakalandı....
Türk lirasına yoğun ilgi: 38 yılın en büyük yükselişi
SON DAKİKA: Memura ek zam için Ankara'da peş peşe kritik temaslar! Gözler o saate çevrildi! Başkan Erdoğan kabul edecek...
Başkan Erdoğan: Kifayetsiz siyasetçilere darbe heveslilerine sesleniyorum! Türk Milleti kazanacak siz kaybedeceksiniz
SON DAKİKA | Döviz kurları çakıldı: Benzin, motorin ve LPG fiyatları için ‘Ciddi düşüş’ olacak
Son dakika: Memura zam için Ankara'da kritik temaslar! Memur-Sen'den ilk açıklama: Ek zam talebimizi ilettik
Ne oldu iktisat bilimi kurallarınıza?
Bunlar ekonomist değil spekülatör! 'Dolar 50 TL olacak' diyerek vatandaşı kandırdılar! Binlerce kişi mağdur...
Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" desteği
ARKADAŞINA GÖNDER
Halk Ekmek’te gerçekler ortaya çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA