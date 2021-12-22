İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek üzerinden yürüttüğü algı operasyonu çökmeye başladı. Sabah gazetesinde yayımlanan haber sonrasında ortaya çıkan görüntülerde bir vatandaş Halk Ekmek büfesinden ekmek almak için gittiğinde 1 haftadır ekmek olmadığını dile getirdi.

Halk Ekmek’te gerçekler ortaya çıkıyor | Video

Büfe sahibinin ise sadece kepek ekmek olduğunu belirtmesinin ardından normal ekmek neden gelmiyor? Sorusu üzerine büfe sahibi "Göndermiyorlar abi sabah 11.00'da göndermiyorlar" dedi. Vatandaşın "Sabah insanlar kahvaltı yapacak" demesi üzerine büfe sahibi "Düşünseler gönderirler" diyerek cevap verdi.