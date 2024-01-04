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Giriş Tarihi: 4.1.2024 16:44

Halk otobüsleri çarpıştı: 6 yaralı

Kocaeli Derince İlçesi Denizciler Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, özel halk otobüsü ile belediye otobüsü çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

ABBAS ÇAKAR
Halk otobüsleri çarpıştı: 6 yaralı

Derince İlçesi Sırrı Paşa Mahallesi Denizciler Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halinde olan S.U. isadesindeki özel halk otobüsü, durakta yolcu almakta olan S.A. idaresindeki belediye otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada,çarpışmanın etkisiyle otobüslerdeki yolcular yere düşerek yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Halk otobüsleri çarpıştı: 6 yaralı
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