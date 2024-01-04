Halk otobüsleri çarpıştı: 6 yaralı

Derince İlçesi Sırrı Paşa Mahallesi Denizciler Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halinde olan S.U. isadesindeki özel halk otobüsü, durakta yolcu almakta olan S.A. idaresindeki belediye otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada,çarpışmanın etkisiyle otobüslerdeki yolcular yere düşerek yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.