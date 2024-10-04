Halk Otobüsleri kontak kapatacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 5 aydır araç başına biriken 2 milyon TL'lik alacaklarını ödememesine tepki gösteren Özel Halk Otobüsü sahipleri, Fatih Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu' yönetiminin protesto etti. SABAH'a konuşan Samet Yıldızlı adlı esnaf, İmamoğlu'ndan şikayetçi olduğunu belirterek, "Bu kadar insanın hakkını yiyor. Bizim paramızı faize yatırıyor, faizden gelen parayla çocuğa harçlık veriyormuş gibi 50-70 bin TL para gönderiyor. Biz o parayı şoföre maaş olarak veriyoruz. Parmaklarım kesilseydi de bu adama oy vermeseydim. Araç bakımı yaptıramıyoruz, tüm esnafa borcumuz var" dedi.3 bin 41 esnaf adına basın açıklaması yapan Erhan Güneş da alacaklarının 2 milyon TL'yi aştığını belirterek, şunları kaydetti: "Araçlarımızın bakım ve onarım maliyetlerinin yükselmesi, personel maaşlarının ödenmemesi gibi sorunlar bizi iş yapamaz hale getirdi. Mazot alamadığımız, araçlarımızı tamir ettiremediğimiz için hizmetlerimizi devam ettiremiyoruz. Bizler 2019 yılında Ekrem İmamoğlu tarafından bu sisteme dahil edilirken İETT ile eşit olacağımız söylendi. Ama İBB'den İETT ile eşit muamele görmüyoruz. Araçlarımızın ön tarafına hukuksuz bir şekilde, personelin rahatsız edecek şekilde kameralar koyulmuş. Personelimize mobbing uygulanıyor. Bundan dolayı araçlarımıza şoför bulamıyoruz. Kendi aracına takmadığı kamerayı bizim aracımıza takmış. Değerli İstanbullular, amacımız sizlere hizmet etmeye devam etmek ve bu mağduriyeti bir an önce sonlandırmaktır. İstanbul halkının bu süreçte bizimle dayanışma içinde olmasını rica ediyoruz. 15 Ekim tarihinde kontak kapatacağız." Bu arada açıklama sonrası alandan ayrılmayan bir grup, polisin uyarılarına karşı mukavemet gösterdi. Polis de müdahelede bulunarak grubu dağıttı.