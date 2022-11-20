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Giriş Tarihi: 20.11.2022 15:47

Halk otobüsü alev alev yandı! Yolcunun dikkati olası facianın önüne geçti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yanmaya başladı. Motor kısmından çıkan dumanı fark eden bir yolcunun şoförü uyarmasıyla olası bir facianın önüne geçildi.

İHA
Halk otobüsü alev alev yandı! Yolcunun dikkati olası facianın önüne geçti

Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde Merkez'den Mimsin Mahallesi'ne sefer yapan 38 AB 273 plakalı halk otobüsünün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Arka tarafta oturan bir yolcu, dumanı fark edince şoförü uyardı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Şoför otobüsü güvenli bölgeye alarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede alevler otobüsün tamamını sararken, polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu alevler kontrol altına alınırken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Otobüste çıkan yangının tamamen söndürülmesinin ardından yol trafiğe tekrar açıldı.

"OTOBÜS ALEV ALDI"

Yanan otobüste bulunan yolculardan Tolga Arslan, "Biz orta taraftaydık. Arka tarafta oturan bir vatandaş dumanı fark etti, şoföre seslendi. Şoför aracı sağa çekerek tahliye etti. Ondan sonra otobüs alev aldı" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Halk otobüsü alev alev yandı! Yolcunun dikkati olası facianın önüne geçti
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