Halk otobüsü alev alev yandı! Yolcunun dikkati olası facianın önüne geçti

"OTOBÜS ALEV ALDI"

Yanan otobüste bulunan yolculardan Tolga Arslan, "Biz orta taraftaydık. Arka tarafta oturan bir vatandaş dumanı fark etti, şoföre seslendi. Şoför aracı sağa çekerek tahliye etti. Ondan sonra otobüs alev aldı" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.