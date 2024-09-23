Halk otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 14 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaza, Kafkas Caddesi üzerinde akşam saatlerinde gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, E.S. idaresindeki halk otobüsü, henüz sürücüsü belirlenemeyen motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Batuhan Akçalı (14) ve T.U.V. (14) ağır yaralandı.

Kazanın hemen ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Batuhan Akçalı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. T.U.V.'nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kazaya karışan motosiklet ve otobüs çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.