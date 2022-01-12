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Giriş Tarihi: 12.1.2022 11:29 Son Güncelleme: 12.1.2022 11:36

Halk otobüsü kontrolden çıkıp 9 araca çarptı: 5 yaralı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Halk otobüsü kontrolden çıkıp 9 araca çarptı: 5 yaralı

Antalya'da duraktan yolcu aldıktan sonra kontrolden çıkan Büyükşehir Belediyesi'ni ait özel halk otobüsü 9 araca çarptı. Kazada 1'i ilçe emniyet müdürü koruması olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otobüs sürücüsü Cengiz Akıcı polise verdiği ilk ifadesinde,"Duraktan yolcu alıp, hareket ettim. Daha sonra otobüs aniden şahlanıp, hızlandı. Frene bastım. Ancak, otobüs durmak bilmedi.Kontağı kapattım.Ancak, olanlar oldu. Çok üzgünüm"diye konuştu. Kaza, sabah saatlerinde Konyaaltı İlçesi Siteler Mahallesi 1366 sokakta meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Halk otobüsü ile Uncalı- Lara hattında çalışan otobüs sürücüsü Cengiz Akıcı, sokak üzerinde duraktan yolcu alıp, hareket etti.

İddiaya göre aniden kontrolden çıkan otomobil, önünde bulunan 9 araca çarpıp, kaldırıma çıktı. Kazada aralarında Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Zafer Kunduz'un koruması Gökhan Öztürk'ünde aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere sevk edildi.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Olayın şokunu üzerinden atamayan otobüs sürücüsü Cengiz Akıcı polise verdiği ilk ifadesinde,"Duraktan yolcu alıp, hareket ettim. Daha sonra otobüs aniden şahlanıp, hızlandı. Frene bastım. Ancak, otobüs durmak bilmedi.Kontağı kapattım.Ancak, olanlar oldu. Çok üzgünüm"diye konuştu.Sürücü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Halk otobüsü kontrolden çıkıp 9 araca çarptı: 5 yaralı
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