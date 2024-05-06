Halk otobüsü trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına daldı: 3 yaralı

Kazada halk otobüsü şoförü, otobüsteki 1 yolcu ve diğer araçta bulunan 1 kişi olmak üzere 3 kişi yaralanırken, tüm araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaralılar olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi. Araçlar ise çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.