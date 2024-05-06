Halk otobüsü trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına daldı: 3 yaralı

Kaza, sabah 08.30 sıralarında Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökmen G. (48) idaresindeki 07 AU 0011 plakalı özel halk otobüsü bir anda trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına daldı, halk otobüsüyle beraber 11 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada halk otobüsü şoförü, otobüsteki 1 yolcu ve diğer araçta bulunan 1 kişi olmak üzere 3 kişi yaralanırken, tüm araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaralılar olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi. Araçlar ise çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.