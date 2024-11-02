Halk otobüsünde taciz iddiasının şüphelisi engelli çıktı

Sivas'ta 31 Ekim günü Kadı Burhanettin Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan özel halk otobüsünde gerçekleşen ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'bir adam otobüslere binip genç kızları taciz ediyor.' paylaşımı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan araştırmada polis ekipleri sosyal medya paylaşımında geçen B.G.A. isimli kadın şahsa ulaştı. Şahsın alınan müracaatı üzerine, titizlikle yapılan araştırmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın yüzde 90 zihinsel engelli Ö. E. olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö. E. hakkında çıkarıldığı mahkemece yurtdışına çıkışı yasaklanarak tedavi veya muayeneye tabi olmasına karar verildi. Şüpheli Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.