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Giriş Tarihi: 16.7.2024 12:41 Son Güncelleme: 16.7.2024 13:13

Halk otobüsünden inen kadına otomobil çarptı: Durumu ağır

Sivas’ta halk otobüsünden inen ve kızıyla birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Sevgi Şahin (35) otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Halk otobüsünden inen kadına otomobil çarptı: Durumu ağır

Kaza, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Halk otobüsünden inip kızıyla yolun karşısına geçmek isteyen Sevgin Şahin'e (35), S.Y. idaresindeki otomobil çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilin çarptığı Şahin ağır yaralanırken, kızı kazayı yara almadan atlattı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesinin ardından Şahin, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada annesi yaralanan kızı polis ekipleri ve vatandaşlar sakinleştirdi. Otomobil sürücüsü S.Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Halk otobüsünden inen kadına otomobil çarptı: Durumu ağır
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