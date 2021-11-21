Halk otobüsüne binen Sivaslılar İstanbulluları coşturdu

İstanbul'da bu yıl 12.si gerçekleştirilen Sivas Günleri etkinliğine Zara ilçesini temsil etmek için giden Zara Belediyesi ekibi, halk otobüsünde çaldıkları Sivas türküleri ile yolcuları coşturdu.

"HEM ÇALDIK HEM SÖYLEDİK"

Sivas'ın Zara ilçesini İstanbul Sivaslılar gününde temsil etmeye Zara'dan İstanbul'a gittiklerini belirten Zara Belediyesi Personeli Emre Karadane; "Etkinlik İstanbul Yenikapı'daydı bizim aracımızın büyük olması nedeniyle etkinlik alanına ulaşmak için şehir içi toplu taşıma ile gelip gidiyorduk. Çok yorucu bir gün geçirdik ardından konakladığımız alana gitmek için tekrar otobüste bindik. Sanatçı arkadaşlarımızın enstrümanları yanındaydı ve ekip arkadaşlarımızla o an çalıp söylemeye başladık" dedi.

"CANLI YAYIN AÇIP OYNADILAR"

Halk otobüsünden önce çekindiklerini ancak bir süre sonra çalıp söylemeye karar verdiklerini belirten Emre Karadane; "Önce yanlış anlaşılır mı, olumsuz bir tepki alır mıyız diye endişe duyduk. İlk etapta o an bir Sivas türküsü okuduk. Sonra baktık ki tüm yolcular telefonlara sarılmış kimisi video çekiyor kimisi canlı yayın yapıyor hatta kimisi oynuyordu. Etkinlik 4 gün sürdü biz her akşam otobüse bindiğimiz de aynı şeyler oluyordu. Yorgun olsak bile karşılaştığımız manzara tüm yorgunluğumuzu aldı. Bu gibi ekinlikler kültürümüzü yansıtıyor bizi tanıtma imkanı sağlıyor" diye konuştu.