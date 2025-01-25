Haberler Yaşam Haberleri Halk pazarında meyve sebze yerine uyuşturucu ticareti yapan pazarcı tutuklandı
Giriş Tarihi: 25.1.2025 18:47 Son Güncelleme: 25.1.2025 19:33

Halk pazarında meyve sebze yerine uyuşturucu ticareti yapan pazarcı tutuklandı

İstanbul Esenler'de, halk pazarında meyve-sebze tezgahında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Halk pazarında meyve sebze yerine uyuşturucu ticareti yapan pazarcı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 18 Ocak'ta Esenler, Menderes Mahallesi'ndeki halk pazarında meyve sebze satışı yapan M.G'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Ekipler, M.G. ile alıcı olduğu iddia edilen Y.K. ve A.A'yı gözaltına aldı.

M.G'nin meyve-sebze tezgahında arama yapan ekipler, domateslerin arasına gizlenmiş yaklaşık 12 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 815 lira ile şüphelinin cep telefonuna da el koydu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklanırken, Y.K. ve A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Halk pazarında meyve sebze yerine uyuşturucu ticareti yapan pazarcı tutuklandı
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