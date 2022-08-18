Halk plajının ‘Salih Dede’si

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Salih Yazgan, 6 yıldır gönüllü olarak Sığ Liman Halk Plajı'nı temizliyor. Tatile gelen ailelerin çocukları da zaman zaman Yazgan'a yardım ederek, plajı temizlemek için tırmık çekip çöp topluyor. Yazgan da, çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyerek bayramlarda kutlamalar yapıyor. Denize gelen vatandaşların ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışan Yazgan, Türk bayraklarıyla donattığı plajda, bir de mini kütüphane oluşturdu. Bununla da yetinmeyen Yazgan, orman yangınlarına karşı, plajın belirli noktalarına dolu su bidonları ve yangın tüpleri yerleştirdi.Sahili günde 3-4 kez temizlediğini anlatan Yazgan, "Buraya tatile gelenlerin çocukları plajı çok seviyor. Bana da alışıyorlar ve 'Salih Dede' diye seslenmeye başlıyorlar. Bazen de temizliğe yardım ediyorlar. Ben de onlar için küçük etkinlikler düzenliyorum. Önemli olan plajı temizlemek değil, kirletmemek. Benim çabalarımı görünce, tatile gelenler de daha duyarlı davranıyor. Plaj bizim evimiz. Tatile gelenler, açtığım mini kütüphaneden de yararlanıyor. Çocuklar da kitaplardan alıp okuyor. Dünyada en güzel şey okuyup bilinçli olmak" dedi.