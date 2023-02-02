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Giriş Tarihi: 2.2.2023

Halk sağlığı için büyük denetim

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Halk sağlığı için büyük denetim
Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla ilçedeki işletmelerde ve pazar yerlerinde denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Fırın, pastane, lokanta, market gibi işyerlerinin, üretim, depo ve satış yerlerini titizlikle inceleyen ekipler, ürünlerin tazeliği, saklama koşulları, alet ve ekipmanların uygunluğu, fiyat etiketleri, gramaj ve hijyen yönünden kontroller gerçekleştiriyor. Pazar yerlerinde insan sağlığına zarar verebilecek veya risk oluşturabilecek ürünler toplanırken, yönetmeliğe aykırı durumların tespitinde cezai işlem uygulanıyor. Denetimler hakkında bilgi veren Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü İnan Baştürk, "6502 sayılı kanun çerçevesinde vatandaşımızın ekonomik çıkarlarını koruyarak, fiyat etiketi, gıda güvenliği öncelikli olacak şekilde denetimlerimize devam ediyoruz. Karşılaşmış olduğumuz olumsuzluklarda gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır" dedi.

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Halk sağlığı için büyük denetim
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