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Giriş Tarihi: 8.9.2024

Halk tankerlere su doldurup alevleri söndürmeye koştu

Halk tankerlere su doldurup alevleri söndürmeye koştu
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Denizova Mahallesi Sarnıç mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevlere 9 helikopter, 6 uçak, çok sayıda arazöz, itfaiye ve orman işçisi ile müdahale etti. Ekiplere vatandaşlar da traktörlerinin arkasına taktıkları su tankerleriyle destek verdi. Yangın bölgesine yakın mahallelerde bulunan camilerden yapılan duyurularla vatandaşların su tankerlerini doldurarak yangın bölgesine gitmeleri ve ekiplere destek vermesi istendi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalarını gün boyu sürdürdü. AA
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Halk tankerlere su doldurup alevleri söndürmeye koştu
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