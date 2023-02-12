Halk TV’nin provokasyonuna vatandaştan tokat gibi sözler: Siyaset yapmayın

"DEVLETİMİZ İLK SAATTEN YETİŞTİ"

Vatandaş, "Allah devletimize sıkıntı vermesin. İlk saatten yetiştiler." deyince muhabir ısrarlarına devam edip bir tuvaleti göstermeye çalıştı. Ancak vatandaş yine muhabire tepki gösterip "Burada tuvalet var mı yok mu demeyeceğiz. Birlik olmamız gerek. Bir saniye bir saniyedir. Allah'tan gelene tamam deriz" dedi.

Halk TV muhabiri vatandaşı eleştiriye yönlendirmeye çalıştı | Video

"OLAYA SİYASİ YAKLAŞMAYIN"

Muhabirin ısrarlı tavrı karşısında tepkisini artıran vatandaş "Yalnızca Hatay'da olsa 'tedbir' derim ama 10 ilimizde oldu. Ben size şunu söyleyeyim, olaya siyasi yaklaşmayın" dedi.