Halk TV’nin provokasyonuna vatandaştan tokat gibi sözler: Siyaset yapmayın

Hem Türkiye'den hem de dünyadan yüzlerce insan deprem sonrasında bölgede enkaz altındakilerin kurtarılması ve depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalışıyor. Halk TV ise günlerdir halkı kışkırtmaya yönelik provokasyon dolu eylemlerine devam ediyor. Canlı yayında yaşanan bir olay ise dikkatlerden kaçmadı.
VATANDAŞTAN TEPKİ
Bir vatandaşla röportaj yapan Halk TV muhabiri "Deprem bölgesinde tuvalet yok, çadırlar yetişmedi ve aslında büyük bir sıkıntı var" diyerek mikrofonu vatandaşa yöneltti; ancak istediği cevabı alamadı.
"DEVLETİMİZ İLK SAATTEN YETİŞTİ"
Vatandaş, "Allah devletimize sıkıntı vermesin. İlk saatten yetiştiler." deyince muhabir ısrarlarına devam edip bir tuvaleti göstermeye çalıştı. Ancak vatandaş yine muhabire tepki gösterip "Burada tuvalet var mı yok mu demeyeceğiz. Birlik olmamız gerek. Bir saniye bir saniyedir. Allah'tan gelene tamam deriz" dedi.
Halk TV muhabiri vatandaşı eleştiriye yönlendirmeye çalıştı | Video
"OLAYA SİYASİ YAKLAŞMAYIN"
Muhabirin ısrarlı tavrı karşısında tepkisini artıran vatandaş "Yalnızca Hatay'da olsa 'tedbir' derim ama 10 ilimizde oldu. Ben size şunu söyleyeyim, olaya siyasi yaklaşmayın" dedi.