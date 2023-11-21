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Giriş Tarihi: 22.11.2023

Halka karşı el kaldırdılar

Ezine Belediyesi, 2024 yılında içme suyu ve ulaşım dahil tüm hizmetlere zam yapmama kararı aldı. Ancak oylamada CHP’li 3 meclis üyesinin indirime karşı çıkması tepki çekti

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Halka karşı el kaldırdılar
Çanakkale'nin Ezine Belediyesi, yaklaşan 2024 yılında, toplu taşıma, içme suyu tarifeleri, katı atık, inşaat ruhsatı, imar durumu, işyeri açma çalıştırma ve pazaryeri peron işgali gibi, birçok alanda tüm harç ve işlem ücretlerine zam yapmamak için kolları sıvadı. Konu, görüşülmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. Komisyondan geçen karar, Ezine Belediye Meclisi'ne taşındı. Ancak, Kasım Ayı Meclis toplantısında tam anlamıyla bir skandal yaşandı. Ezine Belediye Başkanı AK Partili Güray Yüksel'in meclise sunduğu karara CHP'li Meclis üyeleri ret oyu verdi. Ezine'de yaşayan Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren ve bütçelerini bir nebze de olsa rahatlatacak olan karara, toplantıya katılan CHP'li Meclis üyeleri, Ayça Kahrıman Lapsekili, Mustafa Selim Dedeoğlu ve Mehmet Erhan Erkul'un ret oyu vermesi büyük şaşkınlık yarattı. Her fırsatta "Halkın partisiyiz" diyen CHP'nin bir türlü halktan yana olamadığını açıkça gösteren skandal, Ezineliler tarafından da öfkeyle karşılandı. Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, sosyal medya hesaplarından "CHP'li Belediye Meclis üyelerinin red oyu vermelerini şaşkınlıkla izliyor ve Ezineli hemşerilerimizin takdirine sunuyoruz" dedi.




GELECEK YIL ZAM YOK
CHP'lilerin olumsuz tavrına rağmen karar, AK Partili Belediye Meclis üyelerinin evet oyuyla meclisten geçti. Böylece Ezine'de, 2024 yılı boyunca, içme suyu, toplu taşıma, inşaat ruhsatı, katı atık, otogar, işyeri açma ve çalıştırma, imar durumu ve işçi ve öğrenci taşıma ücretleri gibi, tüm konularda harç ve ücretlendirmelere zam yapılmayacak.

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Halka karşı el kaldırdılar
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