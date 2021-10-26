‘Halkımız suyu getiren ile testiyi kıranı görecektir’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
, Başakşehir
-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı ray kaynağı törenine katıldı. AK Parti İstanbul
İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe
'nin de katıldığı törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB
) görevi olduğu hâlde, yapmaktan imtina ettiği, hastanemizin bağlantısı olan karayolu ve köprülerini bakanlık olarak devraldık ve yapımını hızla tamamladık. Yüzde 5 olan ilerlemeyle, 22 Mayıs 2020'de devraldığımız projeyi, yüzde 72 seviyesine getirdik" dedi. İstanbul'da 7 ayrı metro hattının yapımına yoğun şekilde devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Hâlen 259.5 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu 363 kilometreye çıkaracağız. Halkımızın, 'Suyu getiren ile testiyi kıranı' göreceğine inanıyoruz."