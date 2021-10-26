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Giriş Tarihi: 26.10.2021

‘Halkımız suyu getiren ile testiyi kıranı görecektir’

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BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
‘Halkımız suyu getiren ile testiyi kıranı görecektir’
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı ray kaynağı törenine katıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin de katıldığı törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) görevi olduğu hâlde, yapmaktan imtina ettiği, hastanemizin bağlantısı olan karayolu ve köprülerini bakanlık olarak devraldık ve yapımını hızla tamamladık. Yüzde 5 olan ilerlemeyle, 22 Mayıs 2020'de devraldığımız projeyi, yüzde 72 seviyesine getirdik" dedi. İstanbul'da 7 ayrı metro hattının yapımına yoğun şekilde devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Hâlen 259.5 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu 363 kilometreye çıkaracağız. Halkımızın, 'Suyu getiren ile testiyi kıranı' göreceğine inanıyoruz."
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‘Halkımız suyu getiren ile testiyi kıranı görecektir’
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