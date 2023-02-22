Halkın projesi “Halk ekmek fabrikası” depremzedelerin umudu oldu

Şanlıurfa'yı da etkileyen ve can kayıplarına neden olan depremlerin ilk anından itibaren sahada çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz çevre illerin de yardımına koştu. Kentte istihdama büyük bir destek vererek 3 vardiya halinde 4 bin 500 kişiye iş imkânı sağlayan 6 adet ayakkabı fabrikasından birini halkının talebiyle Halk Ekmek Fabrikasına dönüştüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül depremin meydana geldiği günden bu yana Şanlıurfa'da ve depremden etkilenen Adıyaman ve Kahramanmaraş'a günlük 100 bin ekmek ulaştırdı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm merkezlerin depremzedelere açılması talimatını veren Başkan Beyazgül kendisi de hemşehrilerinin yardımına koşarak enkazın olduğu bölgeden bir an olsun ayrılmadı. Kendi kendine yeten, üreten ve araç kiralamak yerine satın alma modelini geliştirerek belediyenin öz kaynaklarıyla satın alınan yeni iş makinalarını da derhal sahaya sevk eden Başkan Beyazgül bir yandan ekibini koordine ederek depremin kargaşaya dönüşmesinin önüne geçerken diğer yandan üretilen sıcak ekmek ve çorbaların vatandaşlara ulaştırılmasını sağladı.

Depremden dolayı fırınların kapalı olması nedeniyle ekmeğe ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlara kesintisiz ekmek ve çorba dağıtımı gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ilerleyen günlerde sosyal tesislerde ve güvenli koruma alanlarında depremden etkilenen vatandaşları ağırlayarak üretilen halk ekmeği de kullanarak kavurma, ekmek arası köfte ve kumanya hazırlayarak vatandaşlara ikram etti.