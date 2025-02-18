Halter turnuvası yolunda facia

Denizli'nin Buldan ilçesinde, halter turnuvasına giden lise öğrencilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu bir öğretmen ile bir sporcu hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Denizli'de bugün başlayacak Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere İzmir'den yola çıkan Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Besim G. yönetimindeki midibüs, Buldan ilçesi yakınlarında kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen araç, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar yardıma koşarken, ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerine sevk edildi. Beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt (64) ile Nisa Nur Yıldızer (15) adlı sporcunun can verdiği kazada yaralanan 26 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, kazanın nedeninin güvenlik güçlerinin çalışmaları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda netlik kazanacağını ifade etti. Coşkun, "Ağır yaralılarımız var ama hastanedeki tetkikler neticesinde ortaya çıkacak" dedi.

BAKAN BAK'TAN TAZİYE

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da "Denizli'nin Buldan ilçesinde, Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na giden servisin kaza yapması sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.