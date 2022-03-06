Haberler Yaşam Haberleri Halterde heyecan sona erdi
Giriş Tarihi: 6.3.2022 14:58 Son Güncelleme: 6.3.2022 15:35

Halterde heyecan sona erdi

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Halterde heyecan sona erdi

Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı tarafından Kırıkkale’de düzenlenen ‘Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’ sona erdi.

Kırıkkale 17 Ağustos Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 45 ilden 331 erkek, 292 kadın sporcu katıldı. Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Kırıkkaleli sporcular 2 şampiyonluk, 1 Türkiye 2'nciliği elde ettiler,

Kırıkkale İstiklal İlkokulu Spor Kulübü sporcusu Ceren Uğurer 71 kg'da yine aynı kulüpten Nurgül Yüksel 49 Kg'da Türkiye Şampiyonu oldular. Kırıkkale Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Abbas Aşkari 48 kg'da toplam 154 kg kaldırarak Türkiye 2'ncisi oldu.



Kırıkkale'li Kerem Kurnaz'da 81 kg'da Türkiye Şampiyonu oldu. Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp müsabakalara katılan tüm sporcu antrenör ve hakemlere teşekkür etti.

Şampiyonanın sorunsuz bir şekilde sona ermesinden dolayı sevinçli olduklarını kaydeden İl Müdürü Alp "İlimiz adına mükemmel bir organizasyon oldu. Kırıkkale Valimiz Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu ve Türkiye Halter Federasyonu Başkanımıza ve yönetimine de ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca Kırıkkale adına da çok güzel sonuçlar elde edildi. 2 şampiyonluk ve 1 ikincilik ilimiz adına da çok mükemmel bir sonuç oldu. Tüm sporcularımızı da başarılarından dolayı kutluyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Pentagon belgeleri basına sızdı! ABD, Ukrayna’yı şehir savaşına hazırlamış
Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Kerem Aktürkoğlu şaşırmış ve..."
Bergen filmi Halis Serbest’in memleketinde yasaklandı! Bergen’in katili:  “Pişman değilim, filmi izlemeyeceğim”
Ruslar bir kenti yerle bir etti! Ölümden kaçış
Kriz diplomasisi! Başkan Erdoğan, Putin görüşmesi sona erdi
İlber Ortaylı'dan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili çarpıcı sözler: Başka türlü denge tesis edilemez
Rusya Ukrayna savaşında son durum: Zelenskiy'den flaş çağrı: Saldırıya geçin!
Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Mart koronavirüs verilerini paylaştı
SON DAKİKA: HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu uyuşturucu madde ile yakalandı! İfadesindeki İBB detayı dikkat çekti
Burak Sergen’in eşi Nihan Ünsal’dan karşı dava
ARKADAŞINA GÖNDER
Halterde heyecan sona erdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA