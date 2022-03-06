Halterde heyecan sona erdi

Kırıkkale 17 Ağustos Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 45 ilden 331 erkek, 292 kadın sporcu katıldı. Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Kırıkkaleli sporcular 2 şampiyonluk, 1 Türkiye 2'nciliği elde ettiler,



Kırıkkale İstiklal İlkokulu Spor Kulübü sporcusu Ceren Uğurer 71 kg'da yine aynı kulüpten Nurgül Yüksel 49 Kg'da Türkiye Şampiyonu oldular. Kırıkkale Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Abbas Aşkari 48 kg'da toplam 154 kg kaldırarak Türkiye 2'ncisi oldu.





Kırıkkale'li Kerem Kurnaz'da 81 kg'da Türkiye Şampiyonu oldu. Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp müsabakalara katılan tüm sporcu antrenör ve hakemlere teşekkür etti.



Şampiyonanın sorunsuz bir şekilde sona ermesinden dolayı sevinçli olduklarını kaydeden İl Müdürü Alp "İlimiz adına mükemmel bir organizasyon oldu. Kırıkkale Valimiz Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu ve Türkiye Halter Federasyonu Başkanımıza ve yönetimine de ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca Kırıkkale adına da çok güzel sonuçlar elde edildi. 2 şampiyonluk ve 1 ikincilik ilimiz adına da çok mükemmel bir sonuç oldu. Tüm sporcularımızı da başarılarından dolayı kutluyorum" dedi.