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Giriş Tarihi: 18.4.2022 13:52

Halüsinojen Mantar” operasyonu! Çatı katında yakaladılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Halüsinojen Mantar” operasyonu! Çatı katında yakaladılar

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde imalatında kullanılan “Solüsyon” ve ilaç imalatında kullanılan “Halüsinojen Mantar” üretimi yapılan bir adrese baskın düzenledi. 4.5 kilogramı aşkın kimyasal madde ve sekiz gram “Halüsinojen Mantar” ele geçirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Orta Bayır Mahallesi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir adresin çatı katında uyuşturucu madde imalatında kullanılan "Solüsyon" ve ilaç imalatında kullanılan "Halüsinojen Mantar" üretimi yapıldığını tespit etti. Adresin Ö.A. isimli kişi adına kayıtlı olduğu belirlendi. Ö.A., adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Binanın çatı katında yapılan aramalarda; plastik bidon içerisinde üç kilo 345 gram solüsyon, cam kavanoz içerisinde bir kilo 320 gram solüsyon, sekiz gram "Halüsinojen Mantar", 11 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, "Halüsinojen Mantar" imalatında kullanılan toprak ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 280 lira ile 20 euro ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen Ö.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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“Halüsinojen Mantar” operasyonu! Çatı katında yakaladılar
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