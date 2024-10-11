Hamak ipi boynuna dolanan Ekin öldü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Ekin Zühre Karaaslan, evlerinin bahçesinde oyun oynadığı sırada hamak ipi boynuna dolandı. Nefessiz kalan küçük kızı gören ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, küçük Ekin'e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Ekin Zühre tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Derince Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lokman Karaaslan'ın kızı olan Ekin Zühre'nin cenazesi cuma namazını müteakip Derince Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.