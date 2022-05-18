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Giriş Tarihi: 18.5.2022 09:47 Son Güncelleme: 18.5.2022 09:57

Eşini öldüren Yunus Hamarat, taksici kılığındaki Bodrum polisine yakalandı!

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Eşini öldüren Yunus Hamarat, taksici kılığındaki Bodrum polisine yakalandı!

İstanbul Silivri’de eşini öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan firari katil Yunus Hamarat, Bodrum’da bir kadını taciz etti. Taksici kılığına giren Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan tacizci Yunus Hamarat polislere sahte kimlik gösterdi. Hamarat’ın hal ve hareketlerinden şüphelenen Bodrum polisi şüpheliyi parmak izi için emniyete götürdü. Burada yapılan parmak izi incelemesinde şüphelinin gerçek kimliği belirlendi. Tacizcinin İstanbul’da eşini öldüren Yunus Hamarat olduğu tespit edildi. Hamarat polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'da yaşayan 3 çocuk annesi Sarıgül Hamarat 3 Ağustos 2018'de müteahhitlik yapan eşi Yunus Hamarat'ın kendisini aldatması nedeniyle tartışma yaşadı. Sarıgül ölümle tehdit edildiğini iddia ederek polise başvurdu. 4 Ağustos 2018'de geçici olarak kadın sığınma evine yerleştirildi.
Ağabeyi Alican Sönmez ve eşinin ağabeyi İmam Hamarat çiftin arasını yeniden bulmaya çalıştı. 5 Ağustos'ta eve döndü. Büyükler gidince Yunus Hamarat ve Sarıgül Hamarat bir kez daha kavga etti.

Yunus Hamarat 6 Ağustos'ta günü Sarıgül Hamarat'ı da yanına alarak Silivri'de ormanlık alana gitti. Giderken de eşinin kardeşi Erdal Sönmez'e "Ablanı öldürmeye götürüyorum" diye mesaj attı. Erdal Sönmez bu mesajı kimseye haber vermedi. Kuşbahçe-Büyükçavuşlu Yolu üzerindeki ormanlık alanda cipini durduran Yunus Hamarat, eşini göğsünden tek kurşunla vurarak öldürdü. Ellerini yıkadıktan sonra tabancayı ölen eşinin eline tutuşturarak bir el ateş ettirdi. Daha sonra da jandarmayı aradı. İddiasına göre eşi intihar etmişti. 9 Ağustos'ta tutuklandı.

HAPİS KARARININ ARDINDAN KAYIPLARA KARIŞTI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Hamarat'a tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı. Hamarat, Silivri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasını eşinin intiharı üzerine kurdu. 9 Ocak 2019'da suç vasfının değişebileceği gerekçesiyle Hamarat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Sarıgül Hamarat'ın cinayete kurban gittiği Yunus Hamarat'ın yaptığı telefon görüşmeleri ve WhatsApp yazışmalarıyla çözüldü. Mahkeme davayı 10 Kasım 2020 günü karara bağladı. Yunus Hamarat'a müebbet, Sarıgül Hamarat'ın kardeşi Erdal Sönmez'e ise 12.5 yıl hapis cezası verildi. Kararın ardından Yunus Hamarat kayıplara karıştı.

'KARADAĞ'A KAÇTIM' YALANINI UYDURMUŞ

Yunus Hamarat telefonla akrabalarını arayarak izini kaybettirmek için Karadağ'a kaçtığı yalanını uydurdu. Yunus Hamarat'ın nerede olduğu Bodrum'da bir kadını taciz etmesiyle ortaya çıktı. Bir kadının taciz edildiği ihbarı üzerine harekete geçen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine taksici kılığında gitti. Şüpheli Hamarat Bodrum polisi tarafından gözaltına alındı. Polislere sahte kimlik gösteren Hamarat'ın hal ve hakaretlerinden şüphelenen ekipleri şüpheliyi parmak izi incelemesi için emniyete götürdü. Yapılan parmak izi incelemesinde Hamarat'ın sahte kimlik kullandığı anlaşıldı. Gerçek kimliği tespit edilen şüphelinin İstanbul'da eşini öldürdüğü için müebbet hapis cezasına çarptırılan firari katil olduğu belirlendi.

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Eşini öldüren Yunus Hamarat, taksici kılığındaki Bodrum polisine yakalandı!
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