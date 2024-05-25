‘Hamburger yeme’ yarışında boğuldu

Düzce'de Merkez Işık ilkokulu 2. Sınıf öğrencisi Eftelya Kaymak (8), tenefüste arkadaşlarıyla birlikte okul kantininden hamburger aldı. Çocuklar, daha sonra sınıfta kendi aralarında hızlı hamburger yeme yarışına girdi. Eftelya, hamburgeri yediği sırada, yiyeceğin boğazına kaçması sonucu fenalaştı. Nefessiz kalan küçük kızı gören öğretmenler, heimlich manevrası ile müdahalede bulunup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eftelya'nın acı haberini alan ailesi ile yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.