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Giriş Tarihi: 3.8.2022 14:28 Son Güncelleme: 3.8.2022 14:41

Hamide hayata tutunamadı

Gaziantep’te ayrılmak istediği dini nikahlı eşi tarafından vurularak ağır yaralanan Hamide Şeyh Müslim yaşamını yitirdi. 12 gündür hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç kadının engelli kardeşi de saldırıda yaşamını yitirmişti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Hamide hayata tutunamadı

Şahinbey ilçesine bağlı Saçaklı Mahallesi'nde 22 Temmuz günü sabaha karşı meydana gelen olayda, Ümit Dur (38), dini nikâhlı eşi Hamide Şeyh Müslim'in kardeşi ve annesiyle birlikte kaldığı evi silahla basarak, uyuyan aileye kurşun yağdırmıştı. Saldırıda bedensel engelli Cemil Şeyh Müslim (23) yaşamını yitirmiş, Hamide ve annesi Zehra Faraç (65) da yaralanmıştı.

Saldırıda yaşamını yitiren Cemil Şeyh Müslim, gözyaşları arasında toprağa verilirken 12 gündür Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hamide Şeyh Müslim de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi tarafından öldürülen Hamide Şeyh Müslim'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olaydan sonra otobüsle Adana'ya kaçarken Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Ümit Dur ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Hamide hayata tutunamadı
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