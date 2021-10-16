Hamile anne Türtük, “Aşı olmadığım için pişmanım”

Kocaeli'nde oturan henüz 26 yaşındaki Nıurcan Türük, hamile olduğu için aşı olmadı. Ancak bir süre sonra Koronavirüs'e yakalandı. Erken doğum yapan ve bebeği küveze alınan genç kadın, 1 aydır tedavi gördüğü hastaneden çekilen video ile yaşadıklarını anlatarak herkese "Aşınızı olun" çağırısında bulundu.

ÇOK PİŞAMANIM

Aşı olmayı redden ve yakalandığı Koronavirüs'ü ağır bir şekilde geçiren 26 yaşındaki Nurcan Türtük, bu nedenle erken doğum yaptı. Bebeği küveze alındı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden genç kadın, kendi yaşadıklarını başkalarının yaşamaması amacıyla çekilen videoda "Koronavirüse yakalandım. Hamileydim diye aşı olmadım. Çok zorlu bir süreçten geçtim. Yoğun bakıma alındım. Entübe edildim. 1 aya yakındır hastanedeyim. Koronavirüsün bana vermiş olduğu zarar geçmiş değil. Ciğerime tüp takıldı. Tedavim daha ne kadar sürecek bilemiyorum. Aşı olmadığım içinn çok pişmanım şu an keşke olsaydım olsaydım bu günleri yaşamasaydım. Eşim de Covid oldu. O aşısını olduğu için 3 günde atlattı. Çok şükür hiçbir sıkıntısı yok. Aşısını olmuştu ama ben aşı olmadığım için 1 buçuk aydır bunu yaşıyorum. Buradan herkese sesleniyorum. Aşınızı olun. Özellikle hamile kadınlar. Benim yaşadıklarım çok zorlu bir süreçti. Allah kimseye yaşatmasın. Ölümden döndüm, bildiğiniz ölümden döndüm. Yoğun bakım sürecim çok zorlu geçti. Tedavim hala devam edecek. Aşınızı olun" dedi.