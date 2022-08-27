Hamile annesini 15 yerinden bıçakladı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan ve 6 aylık hamile olan 35 yaşındaki E.Y. ile ilk eşinden olan 18 yaşındaki oğlu Y.A. arasında, önceki akşam tartışma çıktı.Annesinin ikinci eşiyle olan kavgasında üvey babasını haklı bulan Y.A. ile annesi arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Y.A. mutfaktan aldığı bıçakla annesini 15 yerinden bıçakladı. Evden gelen çığlıkları duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.Y.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ameliyata alınan hamile E.Y., doktorların tüm çabalarına rağmen karnındaki 6 aylık bebeğini kaybetti. Zanlı Y.A. ise polis ekiplerince olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.