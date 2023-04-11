Hamile eşi ve çocuğu dahil ailesinden 11 kişiyi kaybetti

Asrın felaketine Hatay'daki 600 Evler Sitesi'nde yakalanan ve 12 saat sonra ağabeyi tarafından enkazdan kurtarılan Hasan Yavuz (28), henüz 1.5 yıllık evli olduğu 2 aylık hamile eşi Emine Yavuz 22), 8 aylık kızı Fatma Yaren Yavuz, Kıbrıs'ta yaşayan ve misafirliğe gelen baldızı Fatma Alaçay Dilaver ile oğlu Ömer Ali Dilaver, aynı sitede başka bir blokta oturan annesi Ayşe (57), babası Hüseyin (58), kardeşi Ali (22), misafirliğe gelen amcası ile diğer amcası Ömer, yengesi Merve ile kuzeni Emine Hüma Yavuz'u kaybetti. Ailesinden 11 kişiyi toprağa verdi.Belediyede şoför olarak çalışan Hasan Yavuz, o geceyi SABAH'a anlattı: "Yatak odasındaydım ve içimde bir sıkıntı vardı. Uyuyamadım. Eşim, kızım, misafirliğe gelen baldızım ve çocuğu sobanın bulunduğu oturma odasında uyuyorlardı. Ev sallanmaya başlayınca hemen yanlarına koştum. Eşim kızıma sarılmıştı, ben de onlara sarıldım. Ev 10 saniyede yıkıldı. Zifiri karanlıktı eşim, 'Nefes alamıyorum. Çocuğumuza iyi bak' dedi. Bir daha hiç konuşmadı. Kızım 1 saat boyunca ağladı, susturamadım. Sonra onun da sesi kesildi. Yağmur yağıyordu, üşümeye başlamıştım. İçimden 'Buradan kurtuluş yok' dedim. Sonra bir ışık gördüm ve ağabeyim beni kurtardı, mucizeydi" dedi.Yavuz'un annesi Ayşe, babası Hüseyin ve kardeşi Ali, deprem felaketinde hayatını kaybedenler arasında yer aldı.