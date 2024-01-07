Haberler Yaşam Haberleri Hamile eşini demir çubukla öldürdü
Giriş Tarihi: 8.1.2024

Hamile eşini demir çubukla öldürdü

Bir taksiciyi gasp ederek öldürmekten 24 yıl hapis yattıktan sonra 8 ay önce tahliye edilen Murat Biçer, bu kez tartıştığı hamile eşinin katili oldu

Neslihan ÖZBOZKURT
Hamile eşini demir çubukla öldürdü
Mersin'in Tarsus ilçesi Bolatlı Mahallesi'nde, 8 ay önce cezaevinden çıkan Murat Biçer (45), 3 çocuğunun annesi ve 7 aylık hamile eşi Serap Biçer'i (41) çıkan tartışma sırasında demir çubukla kafasına vurarak öldürdü. Murat Biçer, bu sırada evde olan 5 yaşındaki torunu S.Biçer'i de yanına alarak kaçtı.



KIZ KARDEŞİ DE AYNI MAHALLEDE ÖLDÜRDÜ
Katil zanlısı kocanın bir taksiciyi gasp ederek öldürmek suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, 8 ay önce de tahliye edildiği öğrenildi. Polis, Yenice Mahallesi'nde sakladığı evde yakaladı. Serap Biçer'in kardeşi Sultan Biçer'in de 10 yıl önce aynı mahallede cinayete kurban gittiği belirtildi. Sultan Biçer'in, çıkan bir tartışmada hasımları tarafından açılan ateş sonucu can verdiği, bu olayla ilgili 3 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk açıklama: Kutlu yolculuğun adımını attık
İstanbul’a ana muhalefet lideri değil belediye başkanı seçeceğiz
HDP/DEM'den CHP'ye gözdağı: Oyumuzu vermeyiz
Murat Kurum "İlk günden işe koyulduk" diyerek paylaştı: 'İstanbul'un ulaşım çilesini bitireceğiz' mesajı
Aleyna’nın eskisi Demet’in yenisi oldu
SABAH’ın haberi ihbar kabul edildi... Buca’daki doğa katliamına Çevre Şehircilik el koydu
Konyaspor'un genç kalecisi Deniz Ertaş, Galatasaray maçına damga vurdu! Taraftarları mest etti...
Tiyatro teklifi aldı
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Hamile eşini demir çubukla öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA