Hamile eşini demir çubukla öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesi Bolatlı Mahallesi'nde, 8 ay önce cezaevinden çıkan Murat Biçer (45), 3 çocuğunun annesi ve 7 aylık hamile eşi Serap Biçer'i (41) çıkan tartışma sırasında demir çubukla kafasına vurarak öldürdü. Murat Biçer, bu sırada evde olan 5 yaşındaki torunu S.Biçer'i de yanına alarak kaçtı.Katil zanlısı kocanın bir taksiciyi gasp ederek öldürmek suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, 8 ay önce de tahliye edildiği öğrenildi. Polis, Yenice Mahallesi'nde sakladığı evde yakaladı. Serap Biçer'in kardeşi Sultan Biçer'in de 10 yıl önce aynı mahallede cinayete kurban gittiği belirtildi. Sultan Biçer'in, çıkan bir tartışmada hasımları tarafından açılan ateş sonucu can verdiği, bu olayla ilgili 3 kişinin tutuklandığı kaydedildi.