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Giriş Tarihi: 31.12.2021 14:35 Son Güncelleme: 31.12.2021 14:42

Hamile eşini döverek hastanelik etti

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Hamile eşini döverek hastanelik etti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 aylık hamile eşini darp eden koca, eşini hastanelik etti.

Alınan bilgilere; S.Ş isimli koca, tartıştığı 2 aylık hamile eşi Ş.Ş'ye şiddet kullanarak, darp etti. Ş.Ş. kocasının kendisini darp ettiği iddiasıyla polise şikâyette bulundu. Hastanede yapılan muayenede kadının şiddet gördüğü ve hayati tehlikesi bulunduğu belirlenmesi üzerine, şiddet kullanan koca polis tarafından gözaltına alındı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen S.Ş. "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hamile eşini döverek hastanelik etti
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