Hamile eşini öldüren cani koca için istenen ceza belli oldu!

Kan donduran olay geçtiğimiz Eylül ayından Zeytinburnu'da meydana geldi. İddialara göre sokakta yürüyen ve 5 aylık hamile olan Fatemeh Haideri (28) boşanma aşamasındaki eşi Mohammad Tajık tarafından defalarca kez bıçaklanarak öldürüldü. Savcılığın olay ile ilgili başlattığı soruşturma ise tamamlandı.
HAMİLE EŞİNE BIÇAKLA SALDIRDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Tajik'in yaklaşık 4 yıl önce eşi Fatemeh ve kızı Dünya ile birlikte kaçak yollardan Türkiye'ye geldikleri, kendisinin burada bir yıl kaldıktan sonra deport edildiği anlatıldı. İddianamede sanığın daha sonra tekrar Türkiye'ye geldiği, eşinin kendisini kabul etmemesi dolayısıyla Sinop'ta yaşamaya başladığı kaydedildi.
Bu süre zarfında ara ara kızı ve eşiyle görüştükleri, eşinin kendisini boşanmayı görüşmek için İstanbul'a çağırdığı aktarıldı. Daha sonrasında ise iddialara göre sanık eşi ile buluştuğunda eşinin ona hamile olduğunu ve doğacak çocuğa babalık yapmasını istediği ancak sanığın kabul etmediği belirtildi. Sanığın kızı Dünya'yı yanına almak istediği ancak eşinin bunu kabul etmediği anlatılan iddianamede sanıkla maktulün olay günü bir yerde oturup bu konuları tartışmaya başladıkları, daha sonra sanığın belinden çıkardığı bıçakla eşine saldırdığı, ardından koşarak kaçtığı ifade edildi.