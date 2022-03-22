Hamile eşini öldüren cani koca için istenen ceza belli oldu!

Bu süre zarfında ara ara kızı ve eşiyle görüştükleri, eşinin kendisini boşanmayı görüşmek için İstanbul'a çağırdığı aktarıldı. Daha sonrasında ise iddialara göre sanık eşi ile buluştuğunda eşinin ona hamile olduğunu ve doğacak çocuğa babalık yapmasını istediği ancak sanığın kabul etmediği belirtildi. Sanığın kızı Dünya'yı yanına almak istediği ancak eşinin bunu kabul etmediği anlatılan iddianamede sanıkla maktulün olay günü bir yerde oturup bu konuları tartışmaya başladıkları, daha sonra sanığın belinden çıkardığı bıçakla eşine saldırdığı, ardından koşarak kaçtığı ifade edildi.