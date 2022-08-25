Hamile eşini öldüren cani koca için karar verildi

Kan donduran olay geçtiğimiz Eylül ayından Zeytinburnu'da meydana geldi. İddialara göre sokakta yürüyen ve 5 aylık hamile olan Fatemeh Haideri (28) dini nikahlı eşi Mohammad Tajık tarafından defalarca kez bıçaklanarak öldürüldü. Tutuklanan Tajik'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti. Müebbet hapis cezasına çarpıtıldı.

"KAÇ KEZ BIÇAKLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM, PİŞMANIM"

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada savunma yapan sanık Tajik 4 yıl önce İran'dan eşi ve kızıyla yasal yollardan Türkiye'ye geldiğini söyleyerek "Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorduk. Eşim İstanbul'a geldikten sonra çok değişti. Birikimimiz bitince aramızda sorunlar yaşanmaya başladı. Bana 'Ayrılalım ben yalnız olursam Avrupa Birliği beni kabul eder, sen sonra kızın Avrupa'da olduğu için talepte bulunursun' dedi. Kabul etmedim. Bir gün işe gitmeden önce eşim benim cebime uyuşturucu madde koyup ihbarda bulunmuş. Polisler üzerimde buldu. Deport edildim. Yaklaşık 3 ay sonra kaçak yollardan İstanbul'a geldim. Eşim beni kabul etmedi. Sinop'ta iş buldum. 1,5 yıl orada çalıştım. Eşim kızımı da alıp arada yanıma geliyordu. 'Kızımızı al yanıma taşının' dedim kabul etmedi. Olaydan 5 gün önce İstanbul'a gittim. Eve gittiğimde eşimin başka yere taşındığını öğrendim. Kafede buluştuk. Bana artık beni sevmediğini söyledi. Başka biriyle yaşayacağını ve onunla evleneceğini söyledi. Ben ciddiye almadım. 'Kızımı bana ver sen kiminle yaşayacaksan git yaşa' dedim. Kabul etmedi. Kızım 12 yaşındaydı. Olaydan 2 gün önce buluştuk. Bana hamile olduğunu söyledi. İnanmadım. Sonraki buluşmamızda beni babasıyla görüştür dedim. Tamam dedi ancak akşama kadar beni gezdirip oyaladı. Yolda tepsi içinde bir bıçak vardı onu alıp belime sakladım. Kızımı bana versin diye korkutacaktım. Kaldırımda oturduk. 'Seni şimdi şikayet etsem deport edilirsin. Ben yasalım kimlik de çıkarttım' dedi. Sinirlendim ve nasıl olduğunu anlamadım. Kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum. Pişmanım" dedi.

"DEVLETTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Görülen son duruşmada ise tutuklu sanık Mohammad Tajık "Türkiye Devletinden ve mahkemenizden öncelikle özür diliyorum. Çok pişmanım. Bir baba olarak kendimi tutamadım. Kızımı yabancı bir erkeğe emanet edemezdim. Bu nedenle de çok sinirlendim. Eşime seninle gerekirse boşanırız ancak kızımı kesinlikle sana vermem dedim. Kız çocuğumu başkasına emanet edemezdim" şeklinde konuştu.

"MÜVEKKİLİM KARISININ HAMİLE OLDUĞUNU BİLMİYORDU"

Sanık avukatı ise beyanında "Müvekkilim karısının hamile olduğunu bilmiyordu. Başka bir erkekten hamile kaldığını maktül söylese dahi müvekkil buna inanmamıştır. Evden uzaklaştırmak için söylediğini sanmıştır. Sanığın kültürel durumu itibariyle böyle bir duruma tahammül etmesi düşünülemez. Haksız tahrik hükümleri uygulansın" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme sanığa "Gebe olduğu bilinen kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine ardından da cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini dikkate alarak cezayı müebbet hapis cezasına çevirmeye hükmetti.