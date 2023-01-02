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Giriş Tarihi: 2.1.2023

Kazada bir aile yok oldu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kazada bir aile yok oldu
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında genç bir çift ile kızları hayatını kaybetti. Halfeti'den Birecik'teki akrabalarının düğününe giden ve hamile olduğu belirtilen Başak Mine Bozkurt'un (27) kullandığı otomobil, Yukarı İncirli Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen 55 AV 549 plakalı otomobille çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ile eşi Eyüp Bozkurt'un (32) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin ağır yaralanan 4 yaşındaki kızları Ayşenur Bozkurt ise kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Kazada bir aile yok oldu
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