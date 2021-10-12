Hamile hemşire Kovid’i aşıyla yendi

10 yıldır Konya Numune Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Şadile Yıldırım, ikinci çocuğuna hamileyken 2 ay önce koronavirüse yakalandı. Daha önce iki doz aşısını olan, üçüncü doz aşısını olmaya ise birkaç gün kalan Yıldırım evinde karantinaya girdi. Aşı olmanın etkisiyle hastalığı çok hafif atlatan Yıldırım, yaşadıklarını SABAH'a anlattı.



Şadile Yıldırım şunları söyledi: "Daha önce iki doz aşımı olmuştum. Sonra hamile kaldım. Hamileliğimin 5,5 ayındaydım ve randevular açılmış üçüncü doz aşımı olmama birkaç gün kalmıştı. Sonra birden tat ve kokum gitti. Çok az öksürüğüm vardı ve grip gibiydim. Yaptırdığım test pozitif çıktı. O nedenle üçüncü dozumu olamadım. Ancak ben ve eşimde aşılarımızı olduğumuz için hafif atlattık. İki doz aşımı olduğum için hafif atlattığımı düşünüyorum. Kovid olduğunuzdaki korku o kadar fazla ki hamilelerin aşı olmalarını öneriyorum.



Hem çocuğun için hem de kendin için tedirgin oluyorsun. Üçüncü doz aşımı olabilseydim belki de hiç geçirmeyecektim. İki doz aşı olmama rağmen bu korkuları yaşadıysam aşısız anne adaylarını düşünemiyorum. Bence olmayanlar bir an önce aşılarını olmalı. Kovid geçirdiğim için üçüncü dozumu olamıyorum ama açılır açılmaz onu da olacağım. Çünkü kovid olmanın korkusu çok kötü bir şey. Acaba erken doğum olabilir mi diye düşünüyorsunuz. Sürekli bir stres altındasınız. Bu korkuyu yaşayacaklarına aşılarını olsunlar" dedi. Yıldırım, şuan kendisinin ve bebeğinin de sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.