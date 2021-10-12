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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Hamile hemşire Kovid’i aşıyla yendi

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Hamile hemşire Kovid’i aşıyla yendi

Konya Numune Hastanesi yoğun bakım servisinde görev yapan 1 çocuk annesi Şadile Yıldırım (33), 2’nci çocuğuna 5,5 aylık hamileyken koronavirüse yakalandı. Daha önce iki doz aşısını olan ve üçüncü doz aşısını olmaya birkaç gün kala hastalığa yakalanan Yıldırım, aşının etkisi ile virüsü hafif atlattı. Şadile Yıldırım, “İki doz aşı olmamın etkisiyle koronavirüsü hafif atlattım. Buna rağmen kendime ve çocuğuma zarar gelecek mi diye korktum. Aşı olmayan hamileleri düşünemiyorum. O nedenle tüm hamilelere hem kendileri hem de çocukları için aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Sıram geldiğinde üçüncü doz aşımı da hemen olacağım” dedi.

10 yıldır Konya Numune Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Şadile Yıldırım, ikinci çocuğuna hamileyken 2 ay önce koronavirüse yakalandı. Daha önce iki doz aşısını olan, üçüncü doz aşısını olmaya ise birkaç gün kalan Yıldırım evinde karantinaya girdi. Aşı olmanın etkisiyle hastalığı çok hafif atlatan Yıldırım, yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

Şadile Yıldırım şunları söyledi: "Daha önce iki doz aşımı olmuştum. Sonra hamile kaldım. Hamileliğimin 5,5 ayındaydım ve randevular açılmış üçüncü doz aşımı olmama birkaç gün kalmıştı. Sonra birden tat ve kokum gitti. Çok az öksürüğüm vardı ve grip gibiydim. Yaptırdığım test pozitif çıktı. O nedenle üçüncü dozumu olamadım. Ancak ben ve eşimde aşılarımızı olduğumuz için hafif atlattık. İki doz aşımı olduğum için hafif atlattığımı düşünüyorum. Kovid olduğunuzdaki korku o kadar fazla ki hamilelerin aşı olmalarını öneriyorum.

Hem çocuğun için hem de kendin için tedirgin oluyorsun. Üçüncü doz aşımı olabilseydim belki de hiç geçirmeyecektim. İki doz aşı olmama rağmen bu korkuları yaşadıysam aşısız anne adaylarını düşünemiyorum. Bence olmayanlar bir an önce aşılarını olmalı. Kovid geçirdiğim için üçüncü dozumu olamıyorum ama açılır açılmaz onu da olacağım. Çünkü kovid olmanın korkusu çok kötü bir şey. Acaba erken doğum olabilir mi diye düşünüyorsunuz. Sürekli bir stres altındasınız. Bu korkuyu yaşayacaklarına aşılarını olsunlar" dedi. Yıldırım, şuan kendisinin ve bebeğinin de sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

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Hamile hemşire Kovid’i aşıyla yendi
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