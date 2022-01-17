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Giriş Tarihi: 18.1.2022

Hamile hemşireye hasta yakınlarından saldırı

Hamile hemşireye hasta yakınlarından saldırı
BAŞAKŞEHİR'DE hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D., 4 hasta yakını tarafından feci şekilde dövüldü. Olay, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde önceki gün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Hemşire Gülhan D.'nin kan alma işlemini yaptığı hasta Gülcan A. çıktığı koridorda fenalaştığı için yakınları tarafından yeniden kan alma odasına getirildi. Hastaya müdahale edildiği sırada 4 yakını Nurcan K.'nın üzerine saldırdı. Feci şekilde darbedilen Gülhan D.'yi hastane görevlileri saldırganların elinden güçlükle kurtardı. Şikayetçi olan Gülhan D. ifadesinde "Ben kendim 2 aylık hamileyim. Görevim esnasında bana saldıran, hakaret eden, tehditler de bulunan, benim yaralanmama neden olan ve bana saldırarak karnımda bebeğimin düşmesine neden olacak şekilde beni darp eden Aycan K., Nurcan K., Rıdvan K. ve Hüseyin K.'den davacı ve şikayetçiyim" dedi.

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Hamile hemşireye hasta yakınlarından saldırı
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