Hamile kadın evinin küvetinde ölü buldundu

Olay, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Ailesi hamile olan Hatice Çaltı'ya (43) ulaşamaması üzerine Çaltı'nın evine gitti. İçeri giren ailesi Çaltı'yı banyoda bulunan küvetin içerisinde baygın halde buldu.

Aile durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hatice Çaltı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası talihsiz kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Hamile kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Hatice Çaltı'nın Ramazan Çaltı ile evli olduğu, bu evlilikten 2 çocukları olduğu ve aynı zamanda da hamile olduğu öğrenildi. Yakınları tarafından verilen ifadede ise Hatice Çaltı'nın geçen yıl Ağustos ayında işe giderken saldırıya uğrayarak darp edildiği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.