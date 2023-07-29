Hamile kadına darp olayı büyüdü! Öfkeli yeğen iş yeri bastı :2 yaralı

Kocaeli Gebze İlçesi Mimar Sinan Mahallesinde 17 Temmuz 2023 günü meydana gelen olayda, Cansel Dursun, yanına oğlu ve evcil köpeğini alarak markete gitti. İddialara göre; alışveriş yapmak için oğlu ile gittiği market önünde, bölgede esnaf olan Mustafa Ö. tarafından köpeğine tekme atıldı. Tekme atarken yere düşen ve sinirlenen Mustafa Ö. 28 günlük hamile olan Cansel Dursun'un, "Ne yapıyorsun?" şeklinde çıkışması üzerine, Dursun'a da saldırdı. Olayda Dursun'un 6 yaşında olan oğluda yaralandı. Darp edilen kadın, olayda 28 günlük bebeğini de düşürdü. Gözaltına alınan Mustafa Ö. ise sevk edildiği adli merciler tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.