Hamile kadına darp olayı büyüdü! Öfkeli yeğen iş yeri bastı :2 yaralı

Kocaeli Gebze İlçesi Mimar Sinan Mahallesinde 17 Temmuz 2023 günü meydana gelen olayda, Cansel Dursun, yanına oğlu ve evcil köpeğini alarak markete gitti. İddialara göre; alışveriş yapmak için oğlu ile gittiği market önünde, bölgede esnaf olan Mustafa Ö. tarafından köpeğine tekme atıldı. Tekme atarken yere düşen ve sinirlenen Mustafa Ö. 28 günlük hamile olan Cansel Dursun'un, "Ne yapıyorsun?" şeklinde çıkışması üzerine, Dursun'a da saldırdı. Olayda Dursun'un 6 yaşında olan oğluda yaralandı. Darp edilen kadın, olayda 28 günlük bebeğini de düşürdü. Gözaltına alınan Mustafa Ö. ise sevk edildiği adli merciler tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÖFKELİ YEĞEN İŞ YERİNİ BASTI
Olayda düşük yapan ve bebeğini kaybeden Cansel Dursun, olay sonrası da tehdit edildiğini ve psikolojisinin bozulduğunu ifade etti. Bu gelişmeler sonrası önceki akşam aynı olayın devamı olarak yeni bir olay daha yaşandı. Dursun'un yeğeni olduğu öğrenilen Savaş Orhan K., Mustafa Ö'nün dönerci dükkanını bastı. Olayda Mustafa Ö. ile o esnada iş yerindde bulunan ve tadilat yaptığı öğrenilen Zeki O. yaralandı. tarafından an be an kayıt altına alındı.
Olayı gerçekleştiren öfkeli yeğen hızla olay yerinden kaçarken, yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olaydan kısa bir süre sonra Savaş Orhan K.'yı yakalayarak gözaaltına aldı. Öte yandan yeğenin saldırı anı güvenlik kameraları