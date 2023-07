Hamile kadına darp olayı büyüdü! Öfkeli yeğen iş yeri bastı :2 yaralı

ÖFKELİ YEĞEN İŞ YERİNİ BASTI

Olayda düşük yapan ve bebeğini kaybeden Cansel Dursun, olay sonrası da tehdit edildiğini ve psikolojisinin bozulduğunu ifade etti. Bu gelişmeler sonrası önceki akşam aynı olayın devamı olarak yeni bir olay daha yaşandı. Dursun'un yeğeni olduğu öğrenilen Savaş Orhan K., Mustafa Ö'nün dönerci dükkanını bastı. Olayda Mustafa Ö. ile o esnada iş yerindde bulunan ve tadilat yaptığı öğrenilen Zeki O. yaralandı. tarafından an be an kayıt altına alındı.