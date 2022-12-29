Hamile kadını hortum ve sopayla döverek öldürmüştü! Son sözü Yargıtay söyledi

15 Kasım 2019'da Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak'ta yaşanan dehşette, Mahmud El Hüseyin kendisini aldattığını ileri sürdüğü Halidiye El Hamid'i sopa ve hortumla döverek öldürdü. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Mahmud El Hüseyin, cezasında hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. El Hüseyin'in avukatlarını itirazı üzerine istinaf mahkemesi El Hamid'in cep telefonundaki arama, mesaj ve HTS kayıtlarının incelenmediği gerekçesiyle kararı bozdu. Yapılan incelemelerin sonunda genç kadının telefonunda eşini aldattığına yönelik herhangi bir şey bulunamadı. Aksine katil zanlısını telefonunda kadınlarla ilgili fotoğraf ve belgeler ele geçirildi. Mahmud El Hüseyin'i hiçbir indirim uygulamadan yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. İstinafta bu kararı onadı.